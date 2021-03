Natalie Vértiz decidió pronunicarse sobre el tan comentado uso de filtros en las redes sociales. La modelo, que actualmente se encuentra embarazada de su esposo Yaco Eskenazi, aseguró que si bien estas herramientas son divertidas, hay que considerar que no reflejan la realidad.

2he visto varios trends de que si los usamos y si no los usamos. Sinceramente creo que son divertidos y pueden ser utilizados como mejor te parezca. Lo que sí tenemos que entender es que no es una realidad, no existe la perfección. Nunca lo olvides”, escribió la conductora de Estás en Todas junto a una imagen donde se ve la mitad de su rostro con filtro y la otra al natural.

NATALIE TENDRÁ UN VARONCITO

El último sábado, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anunciaron el sexo de su bebé, que será un varoncito. La parejita indicó que si bien es cierto al inicio les emocionaba la idea de tener la parejita, luego se inclinaron por criar a dos hombrecitos.

En palabras de la modelo y conductora, tiene una responsabilidad muy grande en educar a sus menores hijos para que respeten a los demás, aunque especialmente a las mujeres, en estas épocas de empoderamiento femenino.

LUCIANA FUSTER CREA TENDENCIA PARA DEJAR DE USAR FILTROS

En febrero pasado, Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al anunciar que ya no utilizaría filtros en sus historias de Instagram. La chica reality explicó que no quiere ‘necesitar’ esas herramientas para verse mejor.

La modelo decidió crear la tendencia #allnaturalpicture para que las personas dejen de usar estas mejoras tecnológicas en sus redes sociales, por lo que les envió un mensaje a sus fanáticos.

“No sé si me paso solo a mí, yo creo que a muchos, pero en el momento en el que empezaron a salir los filtros es como te despertabas y antes de grabar una historia era como que necesito un filtro, y buscabas uno... No quería que me pase eso, de necesitar un filtro”, dijo Luciana Fuster.

A pesar de que hizo las historias con un divertido filtro, después cumplió su palabra y eliminó esas ‘ayuditas’ de todas sus historias.

