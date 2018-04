Natalie Vértiz: Yaco Eskenazi no siente celos de que ella se codee con Juanes y otros artistas [VIDEO]

'A mi Yaco Eskeanazi no lo cambio por nada', dijo Natalie Vértiz, quien grabó un spot publicitario con el cantante colombiano Juanes. “Fue divertidísimo (grabar el comercial). Es una persona superhumilde, buena gente. Cuando alguien va a grabar un comercial con una estrella internacional dice: ‘Pucha ¿cómo será?’, hasta que lo conoces... Él tiene una familia hermosa, por ahí encontramos temas en común como los hijos. Fue divertido”, afirmó en el estreno de la obra ‘Dos más dos’, en el teatro Pirandello.



Precisamente, Yaco Eskeanazi aclaró que no siente celos de que Natalie Vértiz se codee con estrellas internacionales y está orgulloso de sus logros.



“Sería ridículo (sentir celos) porque estoy casado con una mujer que no solo es hermosa sino talentosa. Ella ha ganado un concurso de belleza, es normal que a mucha gente le parezca una mujer guapa. Yo estoy seguro de que es feliz conmigo, además sé la calidad de persona que es. Más bien pienso cuándo podré acompañarla para conocer también a las estrellas”, dijo Yaco Eskeanazi entre risas.



“Para mí, ver el crecimiento de Natalie Vértiz, ver cómo trabaja todos los días me llena de orgullo y me obliga a superarme”, agregó Yaco Eskeanazi.

Yaco Eskenazi cumplirá su sueño de tener una barbería



De otro lado, Natalie Vértiz comentó que le dio pena ver llorar en televisión a Patricio Quiñones al hablar del fin de su relación con Milett Figueroa.



“La verdad, me dio un poquito de pena el ‘Pato’ porque lo vi conmovido y triste. Bueno, es chibolo, tiene el corazón roto... es más, es lindo que haya salido en la tele llorando porque demuestra que los hombres sí lloran y tienen su corazón”, comentó Natalie Vértiz.



“Así son los rompimientos, ahora cada uno será feliz por su lado”, expresó por su parte Yaco Eskeanazi