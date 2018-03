Natalie Vértiz: "Yaco Eskenazi tiene celos saludables" [VIDEO y FOTOS]

¡Lo dijo todo! La modelo Natalie Vértiz dijo que su esposo, el ‘guerrero’ Yaco Eskenazi, tiene ‘celos saludables’.



Hace poco, Yaco dijo que se puso celoso por el piropo de Christian Meier...

Son celos saludables. Son cosas de pareja. Yo, la verdad, creo que los celos nunca deben llegar a un grado en donde te comienzan a reclamar. Obviamente, él no hizo eso. Él es una persona que me respeta mucho, me deja tener alas. Me deja ser yo.



Pero con el periodista René Gastelumendi se puso más bravo...

No tanto, pero sí llegaron a hablar, fue cosa de ellos. No soy responsable de lo que pueda decir. Fue un incidente que pasó. Pero ellos se llevan bien. Siempre se exageran las cosas. Nosotros estamos súper tranquilos. Si tenemos un problema, jamás lo vamos a comentar. Eso se soluciona entre cuatro paredes.



Ustedes que son amigos de Jefferson Farfán, ¿viajarán a Rusia?

Nos encantaría. Creo que Yaco no se lo pierde, así se caiga el mundo. Él irá a ver el Mundial. Y como tiene cercanía con Jefferson, seguro estará con él. Yo lo dejaría ir solo, porque si viajamos en familia, me da miedo llevar a Liam. Habrá un montón de gente.



¿Qué opinas de las discrepancias entre Jefferson y Magaly Medina?

Creo que no hubo mucha comunicación, los dos estaban sorprendidos. Igual, cuando haces algo, debes estar bien informado.



¿Debutarás como actriz?

Sí, lo haré este viernes con el musical ‘Hadas’ en el teatro Municipal. (J.V.)



