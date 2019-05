Natalie Vértiz afirma que Yaco Eskenazi 'ya salió de las canchas' | FOTOS

Natalie Vértiz dijo que Yaco, en su papel de ‘Chicho’ en la serie ‘De vuelta al barrio’, está dando la hora.



“Qué puedo decir, ‘mi chico está dando la hora’. La verdad es que está divertidísimo, pero no pensé que su ‘totó’ fuera el foco de atención”, indicó Natalie, quien añadió que desde que su esposo realizó la escena del desfile para coronar a ‘Mister San José’, entrena y se ha puesto a dieta.

“Van a ver que ‘Chicho’ tendrá más escenas sin polo”, comentó.

De otro lado, contó que ‘Chicho’ tiene mucho del exguerrero.



“Cuando veo a ‘Chicho’, es un Yaco de hace 10 años, hasta que encontró a su reina y ya fue, salió de las canchas”, precisó Natalie en ‘Estás en todas’.

Además, aclaró que no le molestan las escenas románticas que realiza.



“Hay ‘Chicho’ para rato, puedo compartirlo en la ficción y no pasa nada... los besos no me molestan, ya estoy curtida con el tema desde ‘Mi amor el wachimán’”, manifestó.

‘ES UN CHICO A1’



A su vez, Mónica Sánchez, actriz que interpreta a ‘Malena’ en ‘De vuelta al barrio’, aplaudió el ingreso de Yaco a la serie.



“Es un chico A1, tiene un gran corazón, es humilde, generoso y está dispuesto a seguir aprendiendo. Ya tiene formación y está sumando a la serie”, indicó Sánchez.