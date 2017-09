Natalie Vértiz: Mira el tremendo regalo que le hizo Yaco Eskenazi por su cumpleaños [VIDEO y FOTOS]

¡El amor ♥! Esa sabido que Yaco Eskenazi se muere de amor por su esposa. El día hoy, el 'guerrero' sorprendió a Natalie Vértiz con un tremendo y hermoso regalo que enternece a todos los hinchas de la pareja en Instagram.



Natalie Vértiz acaba de cumplir solo 26 añitos y la está pasando de lo mejor al lado de Yaco Eskenazi. El 'chico reality' no escatimó en gastos y le regaló un par de bellos aretes que hacen juego con su anillo de bodas.



"Hacen juego con mi anillo de compromiso", fue la frase que escrbió Natalie Vértiz en su cuenta de Instagram. La modelo hizo la publicación para que todos sus fanáticos pudieran ver el amor que su esposo le tiene. El



Como se sabe, Natalie Vértiz está pasando su cumpleaños con sus padres, Mariana Vértiz, Gía, Yaco Eskenazi y Liam. La familia pasaron un tarde amena y se fuero a almorzar, según se puede ver en su cuenta de Instagram.



Natalie Vértiz estuvo buen tiempo en 'Esto es Guerra' y se convirtió en una de las figuras más representativas del programa. La modelo dejó las competencia para tener un blorque en América Espectáculos donde informa de todas las últimas de Chollywood.



Natalie Vértiz

Como se recuerda, Yaco Eskenazi dijo que su esposa, la modelo Natalie Vértiz, es una mujer ‘achorada’ y por eso mandó un mensaje a Rosángela Espinoza, quien hace unos días lo calificó de ‘burro’ y ‘tramposo’.



“Mi mujer es ‘achorada’, pero ella lo dice en buena onda. Igual que yo, no tengo ningún problema con Rosángela Espinoza. En el momento de la competencia, a veces las cosas se pueden salir de proporción, pero no tengo ningún problema con ella, más allá de que me haya fastidiado diciendo ‘tramposo’”,manifestó Yaco Eskenazi.



O sea, ¿Natalie no va a ‘cuadrar’ a Rosángela?

Natalie lo dice de chacota, me defiende porque sabe que yo nunca le faltaré el respeto a una mujer. Ella siente que se me ha atacado.



¿Entonces no irá al set de ‘Esto es guerra’ para hablar cara a cara con ella?

No. Natalie lo dice de broma, porque me cuida, porque me ama. Sabe que yo haría exactamente lo mismo por ella.