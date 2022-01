SE DESPIDIERON. Natalie Vértiz, su esposo Yaco Eskenazi y Jazmín Pinedo dieron por terminada su temporada en ‘+Espectáculos’, programa de farándula que ocupó el horario de ‘En boca de todos’ mientras sus conductores y equipo de producción disfrutan de sus vacaciones de verano.

En un primer momento, Valeria Piazza compartió, a través de sus historias de Instagram, el almuerzo que disfrutaron los integrantes del programa conducido por la popular ‘china’. Allí se vio a la ex de Gino Assereto compartiendo con los esposos Eskenazi Vértiz y más miembros de la producción.

Más tarde, este viernes, Natalie Vértiz se despidió de sus seguidores en Instagram. “Hoy es nuestro último día... mi amor con cambio de look, ese look me gusta, queda, queda”, dijo la ex Miss Perú sobre el nuevo corte de cabello de Yaco.

“Se acabooooó, se acabó mi amor, gracias china, me encantó. China, te vamos a extrañar. Las despedidas son tristes pero así es, hasta el próximo año tal vez, hasta el próximo verano”, dijo la conductora de ‘Estás en Todas’.

Por su parte, Jazmín Pinedo se mostró agradecida por la oportunidad de conducir ‘+Espectáculos’ al lado de los esposos. “Gracias por acompañarnos, por la oportunidad de compartir con ustedes. La he pasado súper bonito, no había tenido la oportunidad de conducir con ustedes y la verdad que son un mate de risa”, dijo la ex chica reality.

Conductores de ‘+Espectáculos’ se mostraron tristes por el segmento llegó a su fin. Al parecer, ‘En boca de todos’ regresaría este lunes.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes no va más en ‘Mujeres al mando’: “Gracias por darme una oportunidad más”

Waldir Sáenz y la verdad sobre la propina a Farfán: “Si yo le daba el Sol, no salía en la película”

¡Derrochan amor! Anthony Aranda publica video con Melissa Paredes en Instagram: “La mujer perfecta”