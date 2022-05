Nataniel Sánchez rompe su silencio y cuenta por qué no volvió a AFHS: “Cumplió su etapa”

Nataniel Sánchez rompió su silencio y reveló la verdad detrás de por qué no integrará la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2022, serie que ya inició grabaciones en el norte del país.

“Yo no voy a ser parte del elenco de Al fondo hay sitio”, fue lo que mencionó Nataniel Sánchez en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’.

En la entrevista, Nataniel Sánchez indicó que, pese a que se especuló que su visita a Perú estaba relacionada a Al fondo hay sitio, ella ha priorizado su carrera en España antes de volver a grabar una serie que terminó hace 6 años.

“Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa , quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó la actriz.

Nataniel Sánchez confesó que le gustaría ver juntos a Fernanda y Joel en la final de \"Al Fondo Hay Sitio\". (Foto: América TV)

MUCHO SACRIFICIO

Finalmente, Nataniel Sánchez señaló que ‘ha sacrificado mucho’ para avanzar en su carrera en España por lo que ha decidido no regresar a Perú para ‘hacer lo mismo’.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo , AFHS es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, puntualizó.