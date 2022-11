Está decidida. A pesar de que Fernanda de las Casas fue mencionada en el reciente episodio de ‘Al fondo hay sitio’, Nataniel Sánchez está enfocada en otros proyectos y descarta su regreso a la teleserie peruana.

En una entrevista realizada por El Popular, la actriz dejó en claro que no ha tenido propuesta alguna para retomar el personaje y si en caso se lo ofrezcan, lo descartaría, ya que está enfocada en otros proyectos.

“ No tengo propuestas para regresar ni tengo pensado hacerlo. Ya expliqué que hay etapas que llegan a concluir. Cuando acabó la serie no tenía pensado hacer otra temporada ”.

“Cada uno siguió su camino y empezó con cosas nuevas. Abres puertas, te enfocas en otro lado. ¿Cómo haces para sostener eso y lo otro? Tienes que decidir. Yo decidí lo otro (quedarse en España)”, expresó la intérprete.

Por último, dejó en claro que no ha tenido ningún malentendido con la producción: “Ojo, no quiere decir que esté enojada o molesta por no volver, simplemente mi energía está enfocada en otro lado hoy”.

Rodrigo González llama ‘huachafa’ a Nataniel Sánchez por su acento español

Rodrigo González, ‘Peluchín’, se despachó contra la actriz Nataniel Sánchez, al escuchar recientes declaraciones de la recordada Fernanda de ‘Al Fondo hay sitio’, en las que habla con un notorio acento español. “Huachafería pura y dura”, opinó el conductor de Amor y Fuego.

Al escuchar hablar a Nataniel, Peluchín se preguntó “¿De qué dependerá que a una persona se le pegue de esa manera el acento de un país y a otras personas no tanto?” y recordó que él vivió cinco años en Madrid y nunca ha hablado de esa manera.

