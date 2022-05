QUÉ FUERTE. Por primera vez, Nataniel Sánchez se refirió a su expareja Mario Hart con quien mantuvo un romance en el año 2011. La actriz fue consultada en el canal de YouTube ‘Soy Jackie Ford’ sobre la fama que alcanzaron algunos personajes por haber estado con ella. Esto contestó la reconocida exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“ ¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes mediáticos que gracias a tu nombre se hicieron muy conocidos? ... Sí que le diste luz al pobre chico que no cantaba ni actuaba y que se hizo famoso”, fue la pregunta que la hizo Jackie Ford, personaje caracterizado por el coreógrafo Arturo Chumbe.

Con una sonrisa en el rostro, la artista aseguró que ella siempre intenta dar su mejor versión a la persona que está a su lado, como en el caso de Mario Hart, con quien fue ampayada por el programa de Magaly Medina.

“Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor... Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz , entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”, comentó.

Sin embargo, su fuerte respuesta vendría después luego que se le preguntara si considera que se aprovecharon de su nombre y fama. Ante la insistencia de saber de quién habla, Jackie Ford recalcó que se refiere a “un difunto que manejaba autos y que estuvo con su sobrina, la cantante Leslie Shaw”, es decir, Mario Hart.

“ A la gente que no me suma en la vida se esfuma, ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente, es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”, sentenció.

NATANIEL ASEGURA QUE LE FALTARON EL RESPETO

Asimismo, Nataniel Sánchez aseguró que hay personas que ya no existen en su vida, pues le faltaron el respeto al estar hablando de ella sin respetar su carrera profesional.

“Yo creo que lo que para mí fue complicado fue que no se respetara esta persona o algunas personas que no respetaran el hecho de que yo nunca he disfrutado de estar en la boca de la gente, siempre he cuidado mi carrera hasta el día de hoy. Cuando hago una publicación la pienso tres veces para ver qué digo, qué aporto a la gente, cuando tomo decisiones también pienso en el público. El haber estado en los periódicos porque alguien ha hablado de mí a mí me parece ofensivo. Eso es una falta de respeto ”, agregó.