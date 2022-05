Nataniel Sánchez es una de las actrices más queridas de la televisión peruana, sin embargo, decidió mudarse a Barcelona en el 2019 para estudiar actuación, canto y baile. La conocida ‘Fernanda de las Casas’, su nombre en la serie de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue entrevistada por Jackie Ford, personaje que interpreta Arturo Chumbe en su canal de YouTube.

La actriz habló sobre algunas críticas que ha recibido debido a su marcado acento español y dejó en claro que no consume programas de espectáculos, por lo que no está enterada de lo que hablan de ella.

“ Me encanta tu nuevo acento, pero te molesta que hayas sido criticada por algún programa de espectáculos que te dice que ya hablas como española”, inició diciéndole la entrevistadora. Inmediatamente, la respuesta de Nataniel no se hizo esperar.

“Mira, en primer lugar no veo programas de espectáculo, solo el tuyo, porque en realidad me gusta ver cosas que me aporten . Por ejemplo, yo veo tu programa porque me haces reír, entonces me aporta, pero a mí no me gusta enterarme de la vida de la otra persona porque si la otra persona no me lo cuenta, entonces para qué, no me interesa”, dijo.

En esa línea, la actriz remarcó que no le molesta que la cuestionen porque disfruta de aprender más de tener un acento español por si le piden interpretar un papel con esas características.

“ No me molesta, porque yo no voy a parar hasta realmente hablar como una española porque yo soy actriz , y en cualquier película donde si necesitan que yo hable como española, hablaré como española y si necesitan que hable como cubana, hablaré como cubana, chico, y como mexicana...”, precisó.

NATANIEL SOBRE AL FONDO HAY SITIO

En otro momento, Nataniel Sánchez decidió descartar su participación en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ tras su llegada al Perú en plenas grabaciones. La actriz argumentó que ese ciclo de su vida ya se cerró.

“Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó la actriz.