Nataniel Sánchez revela desplante que le hizo Erick Elera tras fin de 'Al fondo hay sitio' | VIDEO

¿Qué pasó aquí? Erick Elera reveló que ya no mantenía comunicación con Nataniel Sánchez debido a que ella estaba enfocada en sus proyectos en España. Sin embargo, la actriz regresó a nuestro país y aclaró que esos no fueron los verdaderos motivos por los que ya no se comunicaban.

Recordemos que Erick Elera y Nataniel Sánchez compartieron roles en 'Al fondo hay sitio', durante 8 años que duró la serie nacional en pantallas. En la ficción, interpretaron a 'Joel' y 'Fernanda', una pareja de jóvenes de distintas clases sociales que lograron sellar su amor con el matrimonio.

"Hemos perdido contacto hace bastante tiempo. Posiblemente sea la persona que más extraño de 'Al fondo hay sitio'. Espero que le esté yendo bien", dijo Erick Elera en 'En boca de todos', dejando sorprendido a más de uno.

Cuando todos pensaban que ya no existía ningún tipo de relación amical entre ellos, Nataniel Sánchez reveló el desplante que le hizo el popular 'Chico con cara de pez', cuando ella le dejó en mensaje.

"A Erick Elera le mande un mensaje, un audio y nunca lo escuchó. Me dijo 'ya, chata, te llamo, te llamo'. Nunca me respondió. Saquen ustedes sus conclusiones", contó Nataniel Sánchez.

De esta forma , Nataniel Sánchez desmintió una posible enemistad con Erick Elera pero sí dejó en claro que fue él quien cortó la comunicación entre ambos. ¿Estará muy ocupado?

"Te apuesto que hasta ahora no ha escuchado el audio y yo abriéndole mi corazón. Así es cuando no te valoran. Yo tengo dignidad, por eso di un paso al costado. Para pelear, se necesitan dos personas y yo no he peleado con nadie", agregó muy la actroz de manera directa.

