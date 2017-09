Nataniel Sánchez tuvo pelea con Tatiana Astengo [VIDEO]

La actriz Nataniel Sánchez desmintió haber tenido algún conflicto con Tatiana Astengo, protagonista de ‘Pensión Soto’, tal como se viene especulando.



“Son chismes y rumores infundados. No sé quién los inventa, porque encima lo aseguran con tanta fuerza. Tatiana es mi amiga, me llevo muy bien con mis compañeros, así que todos los chismes no son reales”, indicó Nataniel Sánchez.



¿Extrañas ‘Pensión Soto’?

Los proyectos cumplen su ciclo y este (‘Pensión Soto’) cumplió el suyo. Estoy feliz de lo que me tocó vivir, muy agradecida con Dios y con las personas que me abren las puertas. (L.Gamarra)