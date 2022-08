Diana Canto, la negra petróleo’, hoy ve los frutos de su esfuerzo, pues no solo la llaman grandes marcas para grabar comerciales si no que ahora es reportera invitada del programa ‘Al sexto día’ que la descubrió cuando se ganaba el sustento como serenazgo, en su barrio, La Victoria.

“La luché siempre para alcanzar mis sueños. Trabajé en todo y fui serenazgo en mi ‘Rica Vicky’, entre Gamarra y Aviación por 8 años, hoy estoy viendo que mi esfuerzo está dando sus frutos y le agradezco a Dios y a las personas que me dieron la mano como Carlos Álvarez , con él conocí todo el Perú haciendo giras, también a Lucía de la Cruz con quien pronto viajaré a Europa como su animadora, también a Magaly Medina por su gran corazón”, dijo Diana con la voz entrecortada.

Antes de hacerte la manga gástrica ya eras conocida

Sí, me hice conocida siendo gordita y luego que me operé perdí 56 kilos en un año y tres meses. Con la operación se me fueron todas las enfermedades diabetes, artrosis, triglicéridos, los desvanecimientos, etc. Hoy, a mis 42 años parezco de 26, jajaja. Ahora me contratan grandes firmas y me siento orgullosa de haber logrado lo que tengo con mi esfuerzo, nada de coquetear con productores.

¿Tienes dos hijos?

Sí, de 23 y 17 años mis amores, ellos, mi madre, mi familia son los que me impulsan a seguir adelante.

Cuando tenías sobrepeso fuiste blanco de las burlas

Sí, me han ‘buleado’ mucho, sufrí, pero en mi corazón no tengo heridas ni rencores, imagínate que me he reconciliado con mi papá que me abandonó cuando era una niña. Por primera vez en mi vida, el 21 de marzo pasé un cumpleaños con él y lo voy a ayudar porque ahora está cuadripléjico.

Ahora reporteas para ‘Al sexto día’...

Sí, me invitaron y les agradezco, ellos me descubrieron, lo mío es la comedia, ponerle el sabor del barrio a las notas.

Grabaste un tema con Paloma de la Huaracha

Sí, hicimos nuestra versión de una canción de Karol G y pronto vamos a presentarla en el programa de Magaly.

¿Y qué sigue en tu vida, qué sueño te falta alcanzar?

Con la bendición de Dios seguiré trabajando para comprar una casita para mis hijos.

VOLÓ AL CUSCO

En la última edición del viernes de “Magaly TV La Firme” contó que Diana Canto, más conocido como la ‘Negra Petróleo’ partió al Cusco con su hijo por unas merecidas vacaciones. El programa mostró las imágenes desde que subió al avión, su llegada al hotel y como conoció Machu Picchu, ya que fue un sueño hecho realidad para este popular personaje que se ha ganado no solo el cariño de su barrio en La Victoria, sino de miles de personas, por su manera de salir adelante.