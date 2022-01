ÓRALE MANO. Néstor Villanueva olvida sus problemas sentimentales con Florcita Polo y se ‘recursea’ como mariachi en Chancay. El artista publicó en su cuenta de Instagram que ahora está en este nuevo rubro después de muchos años.

“Después de muchos años y mucho tiempo nos vamos a charrear, nos vamos a una serenata, después de muchos años de mariachi retomamos, sorpresas. Vamos con el tercer evento, hoy noche de serenatas con mariachi de Nuevo Mexico de Chancay”, dijo bastante emocionado el cantante.

Luego que Néstor y Florcita revelaran que están pasando una crisis en su matrimonio, ambos se han visto bastante distantes e incluso han celebrado las fiestas de Navidad y Año Nuevo por separado. Mientras que el cumbiambero está en Chancay, la hija de Susy Díaz está en Tarapoto también animando eventos.

Néstor Villanueva como mariachi

NÉSTOR NO ES EL AMOR DE LA VIDA DE FLORCITA

En una reciente entrevista con Trome, Florcita Polo confesó que ha preferido marcar distancia de las preguntas sobre su aún esposo Néstor Villanueva, pues está enfocada en sus proyectos e hijos. Tanto es así, que excluyó a su pareja de su vida.

Parece que hubieras ‘enterrado’ a Néstor...

No, en realidad no es eso, solo que decidí no hablar de mis cosas, solo pienso en mis hijos y proyectos.

Tus hijos son el pilar de tu vida...

Mis hijos son mi motor y motivo y le agradezco a Dios por dármelos, ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida.