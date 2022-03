YA NO HAY VUELTA ATRÁS. Néstor Villanueva, aún esposo de Florcita Polo, fue ampayado la noche del último martes muy cariñoso con una misteriosa jovencita, que responde al nombre de Sofía Cavero. Ambos fueron captados en la camioneta del cantante, bebiendo licor y pasándola de lo lindo hasta la mañana de este miércoles.

Amor y Fuego se comunicó con la mujer del ampay, que según sus redes sociales es conductora, cantante, modelo, bailarina y anfitriona. Según aseguró, solo comparte una ‘amistad’ con el cumbiambero, ex de la hija de Susy Díaz.

“Ahorita estoy en mis clases de canto, con mi profesor aquí, más rato te parece si hablamos”, le contestó a la reportera del programa de Rodrigo González, quien la llamó por teléfono. “La verdad no sé, me quedo fría porque no pensé que me iban a llamar. Voy a terminar mis clases y cualquier cosa me vuelves a llamar. No es nada para alarmarse o algo así, como quieren hacerlo ver”, agregó la joven.

Asimismo, a través de sus redes sociales, aclaró que solo fue una celebración por el lanzamiento de su nueva canción. “Solo fue un momento de brindis por mi nuevo proyecto y lanzamiento de mi nuevo tema ‘Tusy y perreo’. Ni idea que estaban grabando todo, pero Sofía Cavero sigue para rato. No hay un ampay que dejará que siga en mis proyectos artísticos”, acotó.

Sofía Cavero conversó con una reportera de Amor y Fuego y aseguró que solo comparte una amistad con Néstor Villanueva, luego de haber sido captados muy cariñosos en la camioneta del cantante.

