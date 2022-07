QUÉ ROCHE. Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Néstor Villanueva animando un show en una discoteca de Lince el pasado fin de semana. Y aunque no habían muchas personas en el local, quien destacaba cerca del escenario era Greis Keren, modelo con la que ha sido relacionado sentimentalmente luego de anunciar su separación de Florcita Polo.

Durante toda la presentación del cumbiambero, Greis lo grababa fielmente desde un palco, misma ‘fan enamorada’. En un momento, Néstor notó la presencia de los reportero de Rodrigo González y les mandó un afectuoso saludo, para luego continuar con su espectáculo.

Poco después, al término del show, la ex de Jerson Reyes salió del local y fue abordada por el periodista, quien le preguntó sobre su relación con el padre de los hijos de Florcita. “Nada que ver” , se limitó a decir antes de irse del lugar. Pocos metros detrás, Néstor abandonaba la discoteca.

“Néstor ya te vimos, ya hemos visto que Greis Keren viene a acompañarte... la vieja táctica, tú te vas por aquí y tú por allá”, le dijo el reportero. El cumbiambero reaccionó y aseguró que solo estaba yendo a comprar, pero daba vueltas y finalmente se metió nuevamente al local.

Además, negó una relación con la modelo y aseguró que no hablaría más de su vida privada. “De mis temas personales no hablo, no puedo hablar tampoco”, dijo.

Luego de ver el informe, Rodrigo González calificó a Néstor Villanueva de cínico y aseguró que la ‘táctica de irse por separado’ ya es muy vieja.

¿Quién es Greis Keren?

Greis Keren es una modelo y empresaria que fue relacionada con Néstor Villanueva luego del término de su relación con Florcita Polo. Y aunque nunca han confirmado su romance, hace unas semanas Gigi Mitre revisó el celular del cumbiambero y se encontró con un mensaje de ella, lo que hizo que el cantante se pusiera nervioso en vivo.

