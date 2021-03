Néstor Villanueva afirmó que tanto él como su esposa, Flor Polo, se vienen recuperando del coronavirus, pero aún tiene algunas secuelas.

“Gracias a Dios estamos mejorando. Yo me siento mejor, pero no del todo bien”, dijo el cantante.

¿Tienes algunas secuelas de la enfermedad?

Tengo que chequearme, aún me duele el pecho, solo espero que no estén dañados mis pulmones.

Eso te perjudicaría porque eres cantante.

Justamente esa es mi preocupación.

Bueno, hay que pensar en positivo...

No, no me digas esa palabra (positivo) le tengo terror (risas)...

¿Y tus hijos cómo están?

Gracias a Dios, ellos están muy bien.