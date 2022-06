Néstor Villanueva estuvo este lunes en ‘Dilo fuerte’, programa de Lady Guillén. El cumbiambero no pudo escaparse de las incómodas preguntas de la conductora, quien le consultó sobre su supuesta relación con Greis Keren.

“Yo he venido para hablar de mi programa porque no quiero hablar de temas personales”, dijo el ex de Florcita Polo evitando referirse a su reciente ampay con la expareja de Jerson Reyes.

Lady Guillén no se quedó de brazos cruzados e insistió con el tema, generando la reacción de Néstor. “ ¿Por qué tengo que darte detalles de mi vida? ”, cuestionó el cantante. “No tienes que dármelos, te estoy preguntando y si tú quieres me respondes o no. Tú me has dicho que sí la conoces, uno tiene que terminar de explicar cómo la conoces, por qué la conoces”, replicó la conductora.

Néstor Villanueva aseguró que no quiere meter a más personas a su problema. “No quiero especular cosas, no quiero entrar en detalles, no quiero meter a personas al problema. Meter a otras personas a este problema podría ser complicado ”, dijo el cumbiambero.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González llora EN VIVO por amistad de Gigi Mitre: “Todos queremos tener una amiga como Gigi y la tengo yo”

Alessia Rovegno aclara ‘roche’ en concierto de Karol G: “Hugo y yo no nos colamos, fuimos por trabajo”

Rodrigo González le agradece a Magaly por su apoyo: “Gracias por dejar de lado los desacuerdos”