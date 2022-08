Néstor Villanueva fue invitado este miércoles 10 de agosto al programa ‘América Hoy’ cuatro meses después que criticara duramente al magazine matutino por hablar supuestas falsas versiones sobre su relación con Florcita Polo. El cantante aprovechó el momento para encarar a las conductoras.

“Estoy más tranquilo, después de todas las acusaciones que se me hizo sin tener pruebas algunas, tantas personas salieron a decir cosas y ninguna mostró pruebas y sí me afectó”, inició diciendo.

En esa línea, el cumbiambero dejó en claro a Janet Barboza y a Brunella Horna que no reconocerá las versiones que ellas digan porque no es cierto.

“ Un ratito pues, déjame acabar Janet. Me han invitado para hablar o para escucharlas, no estoy negando, estoy diciendo las cosas como son ”, puntualizó ofuscado.

Minutos después, Brunella le recordó a Néstor la vez que las cuestionó duramente. “Tú nos acusas a nosotras que hablábamos sin pruebas, sabes que estás mintiendo porque sí teníamos prueba porque estábamos hablando de un menor de edad que no lo podíamos mostrar a nivel nacional. Escuchamos un audio que tú muestras...”, acotó la modelo.

“Ya que tocas ese tema , tú dijiste que un audio o video que yo les había enviado, en ningún momento les envíe . Cuando conversaba con una persona de producción les dije que yo no deseo hablar por respeto a mis hijos, entonces le hice escuchar, fue una conversación en privado que yo no permití que grabara. Cuando le muestro el audio son problemas que habían pasado con mi menor hijo”, manifestó la expareja de Florcita.

FLORCITA POLO LUCE COMO NUEVA TRAS DIVORCIO

Florcita Polo brindó una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’ por Willax TV para hablar de su nueva etapa de vida tras separarse de Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz resaltó que no ha sido fácil, pero ella sigue adelante porque no se derrumba por sus pequeños.

“ Yo sigo adelante, soy una mujer muy valiente por todas las cosas que he pasado, pero no me derrumbo . Sigo adelante si es que me pongan más piedras en el camino. Todo lo malo quedó atrás, por eso me cambié el color del cabello”, dijo.