El mar de Ancón se agita. Unas gaviotas pasan de prisa sobre el parque central del balneario. Un músico canta un tema de ‘Los Iracundos’ y él deja caer unas monedas en la lata que sirve para las propinas. Dos señoras lo reconocen. Le bromean con respeto y él saluda ante la muestra de afecto. El cantante Néstor Villanueva camina tranquilo, sin miedo a exponerse a gritos agresivos o comentarios fuera de lugar. En los últimos días se habló mucho de una posible separación de Florcita Polo. Ella ya habló. Ahora le toca a él.

Néstor, ¿sigues enamorado de tu esposa?

Mi amor por ella no ha cambiado.

¿Seguirás esperándola?

Voy a luchar hasta que ella lo permita.

¿Si ya no quiere nada?

Lo tengo que aceptar.

El varón sabe cuándo hay posibilidades...

Así es.

LA RESPUESTA ‘A BOCA DE URNA’

¿Y qué dicen las encuestas?

A ‘boca de urna’, la cosa está 50 y 50.

¿Qué crees que le incomoda de ti?

Seguro le jode que sea sincero.

¿Cómo así?

Que llame y le diga: ‘Hola amor, ¿los bebés ya comieron?’ Y ella me responde: ‘¿Ya vas a comenzar?’.

¿Eres celoso?

Si a ella la llaman por teléfono, yo no respondo. Le paso la voz.

¿Qué no te gusta de ella?

A veces se pasa de sincera...

Dame un ejemplo.

En nuestro aniversario no logramos ponernos de acuerdo en un tema, pero no fue una pelea sino una discrepancia.

¿Qué siguió?

Ella estaba incómoda por lo que pasó y justo fue a un programa, cuando le preguntaron por nosotros dijo: ‘Estamos en crisis’.





Néstor Villanueva aclaró que trabaja desde los 7 años. (Fotos: Allengino Quintana)

“HE CONVERSADO CON PROFESIONALES”

¿Conversan?

Bastante y es por nuestros hijos.

Estás lleno de esperanza...

Siento que el amor está ahí.

¿Lo dices con base?

La conozco como si la hubiese parido.

¿De repente eres sobreprotector?

He conversado con profesionales y me dicen que quizá ella me vea como un padre, un apoyo, el que la protege.

¿Tóxico?

Alguna vez en Gamarra, cuando la han querido vacilar, me he enfrentado y reconozco que fue tontamente. Pero ya aprendí...

¿Qué cosa?

Con tal que no se excedan, lo sobrellevo.

¿No será que Flor gusta de la popularidad y tú eres perfil bajo?

Sabes, yo no quería que nadie sepa cuando empezó nuestra relación.

¿Por qué?

Ella, en esos tiempos, apadrinaba grupos de tecnocumbia y muchos se acercaban para promocionarse.

POLO CAMPOS LE QUISO PEGAR

¿Eso pensaron de ti?

Su papá, creo que sí.

¿Nunca te llevaste bien con don Augusto Polo Campos?

Al principio no, hasta me quiso pegar.

¿Cómo sucedió?

Empezábamos la relación y un día nos fuimos a pasear a Miraflores. Bajamos al mar, yo vestía short, polo y sandalias.

¿Y por qué esa aclaración?

Es que ella me avisó a las 4 de la tarde que su papá nos había invitado a tomar un lonche dos horas después.

¿Qué siguió?

No tuve tiempo de cambiarme y fui como estaba.

¿Cómo terminó la historia?

Me aparecí, don Augusto salió en terno y me gritó: ‘No puedes venir así que he separado una mesa en el Country Club’. Se me quiso venir encima.

¿Cuál fue tu reacción?

Le pedí disculpas, le expliqué que recién me habían avisado.

¿Se amistaron?

Me quiso como un hijo. Incluso, compuse un vals para mi tierra Chancay y se lo mostré.

¿Su comentario fue?

Que tenía talento.

“TRABAJO DESDE LOS SIETE AÑOS”

¿Por qué él te quería y Susy Díaz no?

No sé, de repente esperaba una mejor pareja para ella.

¿Faltó conversar más?

Quizá debimos almorzar, cenar los fines de semana.

¿De verdad eres ‘chamba’?

Trabajo desde los 7 años. He vendido papel higiénico, en la pandemia vendía mascarillas, micrófonos inalámbricos con parlante incluido y también termómetros.

Te pregunto porque muchos pueden decir que eres ‘mantenido’...

La gente sabe que no soy así. Me hago cargo de mis hijos y algo más...

Dime...

Yo soy casado con Flor con bienes separados.

¿En serio?

Sí y fue porque hablaban de que buscaba su dinero y nunca fue así.

El gran Polo Campos le daría a su hija buenas propinas...

Él quería, pero yo le dije siempre a ella que no acepte, por algo simple...

¿Qué cosa?

Un hijo, cuando visita a sus padres, debe darle a ellos y no al revés. Ya nos mantuvieron, ahora nos toca a nosotros.

¿Eres ‘botado’?

Viajo en combi, para encontrarme con ustedes llegué en una ‘mototaxi’.

¿Humilde?

Eso dicen, pero yo digo que soy misio, ja, ja, ja.

Muchas gracias por abrirnos tu corazón...

Un gran saludo a todos y que tengan un buen 2022.

Con respuestas amables, sin gestos grandilocuentes ni frases elaboradas, así se fue. Tranquilo y sabiendo que su vida es de él y de nadie más. Partió como llegó. Como diría la Madre Teresa de Calcuta: “La paz comienza con una sonrisa”.

