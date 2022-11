El cantante Néstor Villanueva aseguró que continúa soltero, pero le gustaría volver a enamorarse tras divorciarse de la madre de sus hijos, Florcita Polo . Además, nos comentó que le gustaría trabajar como ‘colaborador’ de ‘América Hoy’, luego de reemplazar por un día a ‘Giselo’ en el programa de Ethel Pozo.

“Todavía sigo soltero y con ganas de enamorarme”, aseguró el ex esposo de Florcita Polo.

¿Te gustaría iniciar una bonita historia de amor sin cometer los errores del pasado?

Uno en la vida siempre cometerá errores, pero las experiencias o errores te enseñan y vamos a ver cómo me va más adelante. Ahorita estoy enfocado en mi música, en producir...lo principal es dedicarme a mi chamba, hacer las cosas bien, salir adelante por mis hijos y lo que venga.

Hace poco estuviste como ‘colaborador’ en ‘América Hoy’, ¿te gustaría quedarte trabajando en el programa?

Me llamaron la semana pasada porque no estaba ‘Giselo’ y dije ‘perfecto’. Me encantaría estar en el programa y si se da la oportunidad sería genial.

Falta poco para terminar el año, ¿cómo sientes que te fue este 2022?

Ha sido un año un poco complicado, pero las cosas han ido mejorando conforme pasa el tiempo y ahora, como te digo, estoy enfocado en salir adelante y darle lo mejor a mis hijos.

FLORCITA POLO SE ‘DESTAPA’ TRAS DIVORCIARSE DE NÉSTOR VILLANUEVA

Recordemos que hace unas semanas Florcita Polo celebró el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva con una candente sesión de fotos para las cámaras de ‘Magaly TV’, la firme. Durante la nota, la hija de Susy Díaz mostró contenta con el anuncio.

“ Por fin legalmente divorciada, de verdad que estoy feliz. Ahora vuelvo a ser la misma Flor de antes, esa mujer que quiso sonreír la primera vez. Ya puedo usar ropa sexy, ser atractiva, ser sensual ”, declaró Florcita Polo.

“No le cierro las puertas al amor, pero todo a su debido tiempo. Recién me acabo de divorciar, pero todo paso a paso, paso lento, pero seguro”, agregó la hija del desaparecido Augusto Polo Campos.

Además, dejó en claro que no tiene pretendientes, pero si una gran cantidad de seguidores: “¿Pretendientes? Tengo muchos fans, pero por el momento estoy dedicada a mis hijos y mi familia”.

