¡PONE FECHA! Magaly Medina cuestionó a Néstor Villanueva cuándo le firmaría el divorcio a Florcita Polo, esto debido luego que en la víspera la engreída de Susy Díaz le solicitó que se oficialice su separación y que no la haga larga.

“Lo único que pido es que el Sr. Nestor me dé el divorcio que no me la haga larga. Yo ya no quiero estar casada con ese hombre (…) Estoy cansada, que el señor respire y me llamen a mí”, indicó Florcita Polo.

Ante ello, Néstor Villanueva anunció a Magaly Medina que ponga cámaras y que el firmaría mañana mismo si es necesario.

“Magaly si tú quieres en tu programa mismo y con toda la prensa que tú quieras . Yo lo firmo mañana mismo si es posible”, indicó.

Néstor Villanueva anuncia que se divorciará de Florcita Polo: “Mañana, yo firmo” (Video: ATV)

Magaly Medina le toma la palabra a Néstor Villanueva: “Mañana te llevamos a la notaría”

Ante ello, la ‘urraca’ le dijo que mañana mismo uno de sus equipos lo acompañaría a una notaría. “ Mañana te llevamos a la notaría (...) Ya hicieron una conciliación y lo siguiente es el divorcio”, dijo.

“Van los dos y de mutuo acuerdo su pedido de separación y a los dos meses se convertirá en divorcio, es así de fácil”, manifestó.

