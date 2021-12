Néstor Villanueva espera amistarse con Florcita Polo: “Estamos solucionando nuestros problemas”

El cantante Néstor Villanueva afirmó que está solucionando los problemas con su esposa Florcita Polo, debido a la fuerte crisis que están viviendo. Además, que el ampay que emitió Magaly Medina en su programa no sería tal porque no hacía nada malo y lo han relacionado con una adolescente de 17 años.

Con Flor estamos solucionando nuestros problemas, en una relación siempre hay discrepancias, pues todas las parejas pasan por crisis”, precisó Néstor en el programa ‘Arroz con mango’.

Luego añadió que el amor no se va de la noche a la mañana, pero que no va a exponer sus problemas de manera pública.

“El amor no se va de la noche a la mañana, siempre me ha gustado solucionar mis problemas entre cuatro paredes y no de manera pública. Yo siempre estaré para sacar adelante a mi familia, aunque me haya molestado que mi esposa diga ciertas cosas”, señaló el cantante de cumbia.

Néstor Villanueva aseguró que no mantiene una relación con Adriana Valencia. Por su parte, Florcita Polo aseguró que no sabía nada del ampay.

MOLESTO CON AMPAY

Además, se refirió al ampay que emitió el programa ‘Magaly TV: la firme’, donde hace unos días se le vio en Chancay junto a un grupo de amigos y al lado de una jovencita.

“Ese tema del ampay es algo delicado en el que se ha metido la señora Magaly Medina, porque me han involucrado con una chica de 17 años, quien estaba con su madre, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, y todos nos dedicamos a la música”, agregó Néstor.

El cantante precisó que tiene trece años de relación con Florcita Polo y nunca se ha visto envuelto en un escándalo con otra mujer o tomando en discotecas.

“Nunca me han visto tomando en una discoteca ni en escándalos, por eso me llama la atención que hayan vendido eso como un ampay, y sé que van a tomar cartas en el asunto. Pues ahí no se ve nada malo, no me ven abrazándola ni nada parecido”, indicó el cantante.

