Néstor Villanueva continúa en el ojo de la tormenta luego que más personas aseguraran haber sido testigos de los maltratos físicos y psicológicos que habría ejercido contra su aún esposa, Florcita Polo, cuando vivían juntos.

Erika Luz Palomino, más conocida como ‘Paloma de la Guaracha’, contó ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que fue testigo de varios episodios de violencia, y que uno de ellos ocurrió cuando fue a visitar a la hija de Susy Díaz.

“A mí siempre me detestaba. (Me decía:) ‘¿Qué haces acá? Lárgate’. Él la agarró toscamente a Flor y se la lleva para el cuarto, no sé qué pasó, pero ahí discutían y se escuchaban golpes e insultos”, contó.

Las discusiones se habrían vuelto tan violentas que, según ‘Paloma de la Guaracha’, Néstor habría atacado a la influencer con un arma blanca. “Él la quiso agredir con un cuchillo, le correteó y gracias a Dios no le alcanzó a Flor. Le decía tú nunca me vas a dejar”, acotó.

Revela más infidelidades:

La popular ‘Kim Kardashian del óvalo de Santa Anita’ lanzó una grave acusación contra el cumbiambero tras asegurar que habría sacado los pies del plato varias veces durante su matrimonio con la animadora de eventos.

“Flor le ha perdonado cuántas veces. Una que estuvo con una bailarina de una orquesta y segundo que era otra chica de un gimnasio, que encima le hizo abortar. (Florcita) cuando veía a Néstor era como si viera al diablo”, lamentó.

VIDEO RECOMENDADO:

Tula Rodríguez se pronuncia tras acusaciones de la primera esposa de Javier Carmona

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra

TE PUEDE INTERESAR

Tula Rodríguez: ¿Quiénes son y en qué trabajan los hijos de Javier Carmona que pelean por herencia?

Érika Villalobos y su nueva vida fitness tras ampay de Miyashiro: “No solo cambia tu cuerpo, sino también la actitud”

‘Danthe, el demonio’ le propone matrimonio a Monique Pardo en plena calle