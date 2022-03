Sofía Cavero, la joven del ampay de Néstor Villanueva, rompió su silencio y confesó que en el pasado se dedicó al cine para adultos. En declaraciones para Amor y Fuego, la también bailarina aseguró que firmó un contrato con una productora triple X.

“Hace tiempo en un momento accedí a un contrato pero ya pasó. Fue algo que me llamó la atención y fue como cuando uno tiene diferentes hobbies y quiere hacer una cosa y ya, acepté porque me pagaron y todo”, dijo la mujer.

Asimismo, según mostró el programa de Rodrigo González, utiliza sus redes sociales para promocionar sus shows de strippers y para representar marcas de hoteles o sexshop.

“Yo no me he quedado en eso, yo estoy en otras cosas, estoy para otras cosas, pero la gente va hablar y normal, no tengo por qué ocultarlo pero no es algo a lo que me dedique, es como un extra nada más, no es algo en lo cual esté interesada en surgir porque si hubiera querido yo misma me hacía mi productora sola”, confesó.

Finalmente, Sofía Cavero reconoció que solo grabó dos videos de contenido de alto voltaje. “Quisieron que grabe más pero ya no quiero, es que no me llama la atención. Soy una chica demasiado liberal, multifascética, incluso mis fans del TikTok son del extranjero”, acotó.

Sofía Cavero reconoció que grabó dos videos para adultos hace algún tiempo, cuando firmó contrato con una productora triple X.

¿QUIÉN ES SOFÍA CAVERO?

El cantante Néstor Villanueva terminó por enterrar su matrimonio con Florcita Polo. El cumbiambero fue ampayado por ‘Amor y Fuego’ con una bailarina, ambos pasaron toda la madrugada en la camioneta del aún esposo de la hija de Susy Díaz.

En las imágenes se puede ver que el vehículo se mueve e incluso, en un momento, las lunas se empañan. Sin embargo, Néstor Villanueva aún no se ha pronunciado sobre su actual estado sentimental pese a la difusión del video.

Es poco lo que se conoce de la acompañante de Néstor Villanueva. En redes sociales, Sofía Cavero se presenta como conductora, cantante, modelo, anfitriona y bailarina profesional.

Según su Instagram, actualmente, se desempeña como conductora en Fama TV, señal que llegaría a nivel nacional. En uno de sus publicaciones, se puede ver a Sofía Cavero realizando una entrevista a una emprendedora en Chorrillos.

Además, trabajó en un evento con Manolo Rojas, quien aparece en uno de sus videos de TikTok.

No obstante, el mismo Rodrigo Gonzáles indicó que la bailarina fue una absoluta desconocida hasta el ampay con Néstor Villanueva. “Qué raro si es bailarina, conductora (…) Nosotros nunca en nuestra vida la hemos visto”, dijo.

Durante el programa, Gigi Mitre se le acercó a Rodrigo Gonzáles para mostrarle su teléfono, con información sobre Sofía Cavero y Néstor Villanueva.

“¿Cómo me vas a enseñar eso? (...) Ya no sé quién era el que hacía ‘karaoke’ dentro del auto (…) Mañana sabremos quién es Sofía. No me lo esperaba”, dijo ‘Peluchín’, mientras Gigi no podía con la risa y sorpresa.

