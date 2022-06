Magaly Medina se mostró suspicaz este miércoles al entrevistar a Tessy Linda, que decidió romper su silencio para denunciar a Néstor Villanueva por el delito de chantaje sexual, acusándolo de chantajearla con el material a cambio de entregarle 1500 soles.

La urraca cuestionó las palabras de la bailarina, quien retó al cumbiambero a negar que tuvo intimidad con ella. “Una cosa es estar en la intimidad con alguien, que de eso no dudo porque ustedes lo han reconocido, pero de ahí a tener un video íntimo y que este esté siendo usado para chantajearte es diferente. ¿Hay video o no hay video? ¿tienes ese video?”, le increpó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Tessy Linda aseguró que el video existe y que ella lo tiene en su computadora más no en su celular. “Yo no sé en qué momento van a soltar el video completo”, se defendió.

Magaly Medina volvió a mostrarse reacia con la bailarina y aseguró que no tenía pruebas de su acusación contra Néstor Villanueva. “Yo no puedo creer en tu palabra y en un video donde no le veo la cara a él, no te veo la cara a ti, hasta risible me resulta que digas que te has grabado un video sexual pero vestidos y encima, el hombre, el protagonista, con una gorra que le tapa toda la cara. A mí que soy maliciosa, mal pensada, tengo derecho a dudar y duro de la veracidad de ese video”, indicó indignada.

Finalmente, le aseguró a Tessy Linda que su equipo de producción le dio varias oportunidades para mostrar sus pruebas. “Te hemos dado hasta ayer oportunidades mil para que le mostraras al reportero, en la más estricta confianza, una foto de tu video donde se vea la cara de Néstor y no lo has hecho”, concluyó la urraca.

Urraca cuadró a Tessy Linda por animarse a denunciar a Néstor Villanueva por chantaje sexual sin mostrar pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael Fernández se hartó de Leonard León y respondió: “Karla Tarazona lleva todo el peso de sus hijos”

Chorri Palacios y su justificación tras besar a jovencita en disco: “Me sembraron, no sé cómo llegué ahí”

Silvio Valencia: Los memes que dejó el despido del periodista de Exitosa