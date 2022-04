Néstor Villanueva dio la cara para responder a Susy Díaz y su hija Florcita Polo luego que ellas lo acusaran de un maltrato psicológico. El cumbiambero arremetió contra ambas y negó tajantemente que les esté haciendo algún daño y pidió que tengan cuidado.

En declaraciones al programa ‘América Hoy’, Néstor Villanueva respondió a la denuncia en televisión que hizo su suegra y su aún esposa, respecto a que está dañando su tranquilidad debido a los escándalos de ampays que han salido.

“Yo no le estoy haciendo ningún daño psicológico absolutamente a ella, yo pienso que ellos se están apresurando o la señora se está apresurando en decir algo delicado y eso no está bien ”, dijo.

SUSY DÍAZ LLORA EN VIVO POR PROBLEMAS DE FLOR

La madre de Florcita Polo, Susy Díaz, volvió a presentarse en vivo y directo en el magazine ‘América Hoy’ para dejar en claro que Néstor Villanueva sigue perjudicando a su hija y a sus nietos. Incluso, resaltó el pequeño Adrianito no quiere saber nada de su padre.

“Néstor, tú no sabes cómo veo sufrir a mi nieto mayor, mi hija le ha puesto una niñera que vive en mi hostal para que me cuente todo. Todas las noches llora, ella quiere ponerse fuerte, si quieres hacer tus cosas, en cuatro paredes porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Te lo pido, por favor”, dijo Susy en medio de las lágrimas.