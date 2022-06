Magaly Medina reveló que Néstor Villanueva le solicitó 20 mil soles a su programa para ir con las cámaras a firmar el divorcio a Florcita Polo, esto pese a que días antes se comprometió en vivo a finiquitar su matrimonio.

“Esto de cumplir su promesa, firmarle el divorcio a Floricita, tenía un costo para nuestro programa, 20 mil soles, nada más. A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles”, manifestó la ‘urraca’.

Este hecho sorprendió a la conductora, pero recalcó que así tuviera el dinero no le pagaría esa cantidad al cumbiambero.

“No vamos a pagar por algo que él tiene que hacer si está hecho de buena manera, si realmente dice que respeta y ama a sus hijos”, señaló.

Néstor Villanueva pidió 20 mil soles a Magaly para ir a firmar el divorcio a Florcita Polo (Video: ATV)

Magaly Medina a Néstor Villanueva: “Si amas a Florcita déjala ir porque ya no es feliz contigo”

En otro momento, Magaly Medina le recomendó a Néstor Villanueva dejar ir a su aún esposa si es que la ama como dice.

“Si amas a una mujer déjala ir porque ya no es feliz contigo. Déjala que vuele sola ¿De qué estamos hablando? (…) Me pareció tan ofensivo que nos cobrara que él tiene que hacerlo de corazón, yo no soy su suegra”, declaró.

