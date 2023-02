El cantante Néstor Villanueva prefirió no opinar sobre el supuesto nuevo romance de su exesposa Florcita Polo , pues aún tienen algunos temas pendientes por resolver judicialmente. Sin embargo, aclaró que inició el 2023 con una vibra diferente y no quiere saber nada del pasado.

“No he visto eso, ni quiero opinar porque tenemos un tema pendiente judicialmente. Además, este año he hecho borrón y cuenta nueva, he empezado el 2023 con una vibra muy buena, ya he borrado fotos, videos, todo”, señaló Néstor en ‘América hoy’.

Además, dice que está ‘facturando’, pues lanzará un tema y ha participado en una película y miniserie.

Susy Díaz cuida a sus nietos cuando Flor sale

Érika Luz Palomino, más conocida como Paloma de la guaracha, le aconsejó a Florcita Polo que se aleje de Luiggi Yarasca, su nuevo galán, quien tiene antecedentes policiales, tal como se reveló en el programa ‘Magaly TV: La firme’. Yarasca fue detenido en 2021 por ir en presunto estado de ebriedad en un Audi. En el 2020, también fue detenido por agredir a unos oficiales y se le encontró drogas en su poder.

“Flor tiene que tener cuidado. Lo malo es que cuando Flor conoce a una persona se enamora muy rápido. Yo siempre le he dicho que hay que conocer bien a la persona con la que está saliendo, pero ella es muy alocada. T e cuento que Susy se queda con sus nietos y Flor dice que le ha salido un trabajito para verse con el chico. No le dice a su mamá que está saliendo con alguien. Susy también se ha quedado sorprendida con lo que salió en Magaly”, indicó.

Asimismo, aconsejó a Flor tener cuidado. “Tiene que pensar bien con quien se mete, también por sus hijos. Si tiene una relación con ese tipo no lo va a meter a vivir con ella, encima tiene demandas y podría ser peor que Néstor (Villanueva) (...)Que se aleje de ese tipo, a ella no le conviene. Flor tiene derecho a enamorarse, pero que sea de una buena persona, un poquito mayor no de un chiquillo”, finalizó.