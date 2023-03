Néstor Villanueva hizo ‘oídos sordos’ a los últimos comentarios de Susy Díaz, quien contó que le dio dinero a su hija Florcita para pagar los útiles escolares de sus nietos, y dijo que no le interesa lo que diga la gente, él siempre está pendiente de sus hijos y enfocado en su trabajo. Además, contó de su experiencia actoral en la serie ‘Rivera, el protector’.

Néstor, cómo está tu relación con Flor porque últimamente se le vinculó con una persona que, al parecer, no tiene buenos antecedentes...

Yo ahorita estoy concentrado en lo mío, en mi chamba, en la música, en la actuación y de cosas personales ya no hablo para nada.

Pero estás pendiente de tus hijos.

Sí, claro... no hay problema todo está bien con ellos.

Te pregunto porque Susy dijo que ella le había dado el dinero a Flor para que pague los útiles escolares de tus hijos

Bueno, la gente puede decir muchas cosas, pero yo en realidad prefiero no hablar de ese tema. Yo sigo trabajando por mis hijos.

¿No te gustaría aclararlo?

Yo no hablo de nada personal, no quiero mezclar mi vida privada con lo laboral. Nunca me ha gustado, me han involucrado en esas cosas, pero yo seguiré enfocado en mi chamba.

Pero decían que no chambeabas....

Yo igual dejo que la gente hable porque los que me conocen saben que mi chamba no es de ahora. Yo vengo trabajando en la música desde hace muchos años. Cuando a mí me conocieron lo hicieron cantando, no me vieron parado en una esquina. Yo vengo chambeando desde hace mucho tiempo y, bueno, ahora estoy apostando por la actuación, pero sin descuidar el tema de la música.

T e vamos a ver actuando en la serie ‘Rivera, el protector’.

Por fin se estrena la serie, este viernes 10 de marzo por Viva TV. Aunque no lo crean tr ‘chaleco’, soy guardaespaldas. Tengo un personaje muy bueno.

¿Este es tu debut en la actuación?

Yo he llevado talleres de actuación. En el 2009 por lo menos, no recuerdo bien, trabajé en una serie del ‘Grupo 5′ tuve un personaje ahí. He estado trabajando en varias cositas, series, películas también y ahí vamos dándole poco a poco, de la mano con la música.

Crees que estás pasando por un buen momento en tu carrera profesional.

En realidad, muchas veces la carrera de la música y la actuación es un poco complicada. Tenemos que ponerle bastante punche y venimos trabajando para eso. Antes no tenía gente que me ayude a mover mis redes sociales, demostrar el trabajo que venía haciendo, pero hoy en día ya estamos promocionando lo que vengo haciendo con mi música, con la actuación y me están dando resultados porque hay mucha gente que me está siguiendo y yo agradezco el apoyo de la gente.

¿Y cómo vas en el amor?

Mi corazón está muy bien, tranquilo, emocionado y feliz.

Eso quiere decir que hay alguien especial en tu vida.

Como te digo estoy tranquilo, feliz, enfocado en mi chamba y concentrado. Nada me puede desviar por otro lado, yo sigo enfocado en lo mío haciendo las cosas bien.

