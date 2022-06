¡INDIGNADO! Néstor Villanueva se comunicó en vivo con el programa de Magaly Medina para rechazar de manera tajante la denuncia de Tessy Linda sobre una presunta extorsión de su parte con un video íntimo.

Según afirmó, el cumbiambero la persona que aparece en la grabación, a la cual no se le ve la cara, no es él.

“Para empezar esa persona, no soy yo, a mí me causa demasiada molestia que se esté hablando cada rato de mi persona. Yo voy a tomar medidas legales porque no soy yo la persona, deben analizar bien ”, indicó.

Néstor Villanueva rechaza EN VIVO denuncia de Tessy Linda sobre supuesto video íntimo (Video: ATV)

Néstor Villanueva asegura que quisieron extorsionarlo con el mismo video

El aún esposo de Florcita Polo reveló que también quisieron contactarlo para extorsionarlo con ese mismo video.

“Hace un par de días me escribieron a mis redes sociales mostrándome ese video y no le tomé importancia porque no soy yo”, remarcó,

Al ser consultado sobre si se grabó con Tessy Linda, Néstor Villanueva respondió tajante: “Jamás, no voy a entrar en detalles, no hicimos un video de ese tipo”.

Sobre las supuestas agresiones físicas, Néstor Villanueva enfatizó que todo lo que diga deberá ser probado. “No voy a permitir que nadie hable más de mi tratando de dejarme mal (...) Yo no lo voy a permitir”, manifestó.

