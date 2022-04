QUÉ FUERTE. La polémica entre Néstor Villanueva y Florcita Polo continúa y es que esta vez el cumbiambero habría mostrado audios al programa ‘América Hoy’ que revelarían un maltrato hacia su pequeño hijo. Sin embargo, Susy Díaz se presentó en el magazine matutino para desmentir los hechos.

La conductora Janet Barboza emplazó varias veces a Susy Díaz a revelar los secretos en la vivienda de Florcita Polo, sin embargo, esto no fue así. Incluso, la madre de Florcita Polo confesó que denunciarán legalmente a Néstor Villanueva por maltrato psicológico.

Tras esto, la producción del magazine matutino compartió textos escritos de las declaraciones del cumbiambero, quien jura temer por la seguridad y bienestar de sus dos hijos a raíz de unos audios que tiene de su hijo.

“ Así como esos audios que te he hecho escuchar, tengo varios y me molesta no poder salvar a mi hijo de esa casa . Flor, de repente, ni sabe porque ella sale temprano, y regresa con la empleada, y llega en la noche. ¿Te das cuenta? Mira, hijito, dímelo, ahora estoy solo, ¿te das cuenta? O sea, otras veces no está solo. Lo llamo y está con otras personas”, se lee en la declaración.

Declaraciones de Néstor Villanueva https://www.americatv.com.pe/

LEE TAMBIÉN: Érika Villalobos rompe su silencio tras ampay de Aldo Miyashiro y Denisse Dibós se quiebra

NÉSTOR ARREMETE CONTRA FLORCITA POLO

En otro momento, ‘América Hoy’ compartió otras declaraciones de Néstor Villanueva, quien asegura que siempre está al pendiente de sus dos hijos. Desde el día del parto hasta ahora que tiene que comprarle vestimenta.

“Siempre me he preocupado por mis hijos siempre, desde que nacieron. Yo pagué el parto, no es un favor, es mi responsabilidad como papá. No es porque yo quiera comprarle grandes cosas, sino que me gusta ver bien a mis hijos. Ahora, si hay un polo que a mí me gusta que lo venden en Gamarra a 15 soles y en la tienda a 150, yo voy y le compro a mi hijo el de 15 soles, siempre he ido a Gamarra, tengo clientes en Gamarra”, dijo.

Además, el cantante mostró su rechazo a que Florcita Polo insistiera en su relación sentimental a contratar a una empleada doméstica cuando no tenían las posibilidades económicas para pagarle.

“Yo a mis hijos les he cambiado pañales, les he dado biberón, yo todo eso le he enseñado a Flor, a cambiar pañales, a dar biberón, hasta cocinar porque no cocinaba. Me decía ‘No, yo necesito una empleada’, perfecto. Yo no estoy en condiciones lastimosamente de contar una empleada, Hay que vivir según la situación. Si a ti también te va bien todo, contratamos una empleada o contratamos por día, pero no estoy en condiciones”, agregó.