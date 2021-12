SU VERDAD. Cansado de las críticas por la supuesta separación con Florcita Polo, Néstor Villanueva se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ para aclarar si continúa su matrimonio con la hija de Susy Díaz. El cantante se mostró consternado por las especulaciones acerca de su vida privada.

Al ser consultado si está en crisis con Florcita, Néstor aseguró que para él solo son situaciones cotidianas que pasa cualquier pareja y que, en los últimos días, no ha entrado en detalles sobre estas cosas porque no quiere que sea expuesto.

“Al menos para mí, la palabra no es crisis sino tenemos algunos problemas como en toda pareja. Ya lo hemos ido solucionando con el transcurso de los días. Si yo no he querido hablar más, y decir que no tenemos problemas y que todo está bien, es porque no he querido que mis problemas personales salgan a la luz, sino que se queden en cuatro paredes”, remarcó.

En otro momento, Néstor Villanueva admitió lo que dijo la madre de sus hijos, que ya no duerme con ella. Sin embargo, precisó que esto solo es algunos días porque quiere privacidad.

“Sí, hay oportunidades en la que yo no he dormido con ella, sino en otro cuarto. No porque hayamos tenido problemas, ni nada por el estilo, sino que nuestros hijos duermen con nosotros y no tenemos privacidad, a veces. Estos últimos meses ha habido falta de comunicación puesto que hemos estado trabajando por diferentes lados viajando. Eso creo que ha faltado en la relación”, sentenció.

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGA QUE SEA AGRESIVO

Por otro lado, Ricardo Rondón le preguntó a Néstor Villanueva si tiene un mal carácter o es agresivo, debido a que Florcita Polo dejó entreverlo. Sin embargo, el cantante lo negó rotundamente.

“Yo no soy de mal carácter... Por otro lado hay algunas personas que han intentado dejarme mal parado, ya tenemos 13 años juntos y 11 años de casados y ustedes han visto el proceso”, replicó.