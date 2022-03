Néstor Villanueva se mostró incómodo con las conductoras del programa ‘América Hoy’ por cuestionarlo por su ampay con una actriz triple X tras su separación con Florcita Polo. El cantante se molestó con Janet Barboza y Brunella Horna por increparle en vivo y poner en duda la versión de una supuesta infidelidad.

“ En ningún momento he sido infiel a mi esposa, estoy arrepentido por los errores que he cometido en mi matrimonio. No he sido infiel, lo digo y lo repito , ustedes me conocen más de 13 años en mi relación... Las imágenes se prestan para comentar muchas cosas, no conozco a la señorita, no tengo intenciones de formar una relación con nadie”, inició diciendo Néstor en el programa de América TV.

Sin embargo, Janet Barboza arremetió contra Néstor al asegurar que es imposible que no conozca a dicha mujer, pues estuvo al interior de una camioneta con ella.

“Me estás diciendo que has pasado horas y horas con esta joven y no pasó absolutamente nada. Hay que ser un poco ingenuos para creerte. Hay que ser un poco inocente como mujeres que somos para creerte que estuviste con una persona en tu camioneta 5 y 6 horas, te acomodas la correa y no pasó nada”, resaltó.

Por su lado, el aún esposo de Florcita Polo insistió en mantener su versión de los hechos y resaltar que las imágenes que compartió ‘Amor y Fuego’ como un ampay no son una realidad.

Brunella Horna insiste a Néstor Villanueva y él se molesta

No solo fue Janet Barboza, sino también Brunella Horna quien se sumó a las críticas contra Néstor Villanueva en pleno programa en vivo. Esto provocó que el cumbiambero se molestara y les respondiera.

“Nos llama la atención que vengas acá y nos digas que no conoces a esta señorita cuando ha habido un ampay bien claro y que has estado hasta las 7 a.m. con ella”, señaló la modelo.

“ Es la opinión de ustedes contra la mía, yo tengo la verdad. Yo estoy diciendo mi versión, estoy contando las cosas como son. En ningún momento han visto nada malo, incluso hasta bajando del carro. Con respecto a lo que dices, yo me quedé en bividí en mi carro hasta que se me pase el efecto del alcohol”, dijo fuertemente Néstor.