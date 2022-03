SE QUEBRÓ. Néstor Villanueva se mostró conmovido este martes en Amor y Fuego, cuando los conductores del programa de Willax le pidieron que le mande un mensaje a su aún esposa, Florcita Polo.

“Quisiera decirle tantas cosas a mi aún esposa, pero prefiero dejarlo para las cuatro paredes. Yo he pasado muchos años bonitos... no me pongan esa música que me hacen llorar, yo soy muy sentimental”, dijo cuando le pusieron de fondo el tema de Titanic.

Nuevamente acotó que quiere conversar con Florcita y también con su mamá, Susy Díaz. “Mandarle un fuerte abrazo a mis hijos... me ponen la musiquita y me pone más sensible”, agregó el cumbiambero.

Rodrigo González le preguntó si aún tenía los mismos sentimientos por su esposa. “Sigo amando a Flor, hemos pasado tantos años bonitos, hemos pasado cosas peores”, indicó.

Finalmente Néstor Villanueva esperó nunca más tener que pasar por esta experiencia de ventilar sus temas personales. “Siempre he sido perfil bajo, de trabajar en lo mío y hacer lo mío ya no más”, concluyó el cantante.

