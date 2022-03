Néstor Villanueva visitó este miércoles el set de “América Hoy” y no pudo evitar quebrarse al reconocer en televisión nacional que anhela recuperar su relación con su aún esposa y madre de sus hijos, Florcita Polo.

“Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio. Niego que haya sido por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia, pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados”, puntualizó con la voz entrecortada.

Janet Barboza intervino para enfatizar que el llanto de Néstor responde a que aún ama a Flor. “Son las lágrimas de un hombre que le dice a su mujer, Flor Polo Díaz, que aún la ama y que no quiere perder a su familia. ¿Cuántos años juntos?”, señaló la popular ‘rulitos’.

“Como 13 años. Hemos pasado momentos complicados, hemos superado muchos problemas en la intimidad de mi hogar, siempre he visto por mis hijos y lo sigo haciendo, siempre he visto por mi esposa. La sigo amando, siempre he respetado mi relación”, añadió Villanueva mientras se secaba las lágrimas.

Respecto al ampay que protagonizó con bailarina, Néstor aseguró que nunca le ha sido infiel a la hija de Susy Díaz.

“En ningún momento he sido infiel a mi esposa, estoy arrepentido por los errores que he cometido en mi matrimonio. No he sido infiel, lo digo y lo repito, ustedes me conocen más de 13 años en mi relación... Las imágenes se prestan para comentar muchas cosas, no conozco a la señorita, no tengo intenciones de formar una relación con nadie”, comentó Néstor en el programa de América TV.

