Néstor Villanueva comentó que luchará para salvar su matrimonio y nunca debió decir que estaba soltero.

“La sigo amando (a Florcita), el amor no se va de la noche a la mañana, por eso voy a luchar, haré todo lo posible para mantener a mi familia”, dijo.

Sin embargo, espera que Florcita analice bien las cosas. “Por ahora le daré un tiempo para que analice las cosas y así poder conversar”, agregó.

Finalmente, señaló que nunca tuvo la intención de decir que estaba soltero. “Cometí un error porque ninguno está soltero, seguimos casados”, afirmó Néstor, quien cree que Flor estaría siendo asesorada por alguien.

NÉSTOR NIEVA INFIDELIDAD A FLOR

Néstor Villanueva se pronunció sobre el ampay con una joven en Chancay, quien, según sus mismas declaraciones, es menor de edad. El ex de Florcita Polo fue cuestionado sobre si habría sido infiel a su exesposa.

En entrevista con ‘En boca de todos’, el cantante fue enfático y aseguró que “en ningún momento” le fue infiel a la hija de Susy Díaz, quien, hace unos días, anunció el fin de su matrimonio luego de más de 10 años de relación.

“El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación. Mis hijos son lo más importante en estos momentos y por ellos he tomado esta decisión”, señaló a través de un comunicado.

Según detalló, él fue contratado para el Aniversario de Chancay, y fue ahí donde se juntó con varios amigos. “Terminamos de trabajar como cerca de las 12:40 o 1:00 a. m. y ya nos íbamos (…) Salimos de trabajar y a unas cuadras, los jóvenes, y todos estaban con sus padres, nos pusimos a conversar mientras esperaban su movilidad”, agregó.

Al ser consultado sobre si se hace un mea culpa por el “after party”, donde se le captó con una jovencita y otras personas, Néstor Villanueva indicó que no salió solo con las chicas y que no se arrepiente.

“Flor sabe muy bien que yo he estado mal de salud y que me prohibieron tomar cerveza, licor, café y consumir ají (…) Ese día me pasaron la botella, porque todo amable fui a traer la botella y les di. La chica que es menor de edad se sentó porque estaba cansada (…) La niña ha estado con su mamá, entonces me pasan la botella y ella hace el intento de abrir la botella con su anillo”, explicó.

