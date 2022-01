Néstor Villanueva afirmó que todavía no ha conversado con Flor Polo sobre el futuro de su relación, y que ambos están enfocados en sus hijos y sus proyectos laborales.

Néstor, cómo van las cosas con Flor porque pasaron las fiestas de fin de año separados y ella ha dicho que sus únicos amores son sus hijos.

Bueno, yo ahorita estoy en Chancay con mis hijos y mi familia. Con Flor estamos tranquilos, bien. Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes (de trabajo) y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia.

Sin embargo, la Navidad ella la pasó con su mamá, Susy Díaz, y tú en Chancay.

Ella decidió pasarla con su mamá porque iba a estar sola y ha perdido familiares, dos hermanos, en esta pandemia. Quería pasarla con su mamá porque estaba triste.

La última vez dijiste que conversaste con Flor para solucionar los problemas y las cosas estaban mejor.

Nosotros conversamos tranquilos porque yo estoy pendiente de mandarle fotos y videos de nuestros hijos.

Esa es una buena relación de padres, pero ¿cómo va la relación de pareja?

Bueno, ustedes saben. Lo que pasa es que tener una familia o una relación es un poco complicada, quién no ha tenido de repente problemas, inconvenientes en casa...

Crees que van a superar sus problemas y seguir juntos.

Yo espero que sí, sino no sabría que decirte...

No se han sentado a conversar si quieren salvar su relación o que cada uno siga su camino.

No hemos conversado mucho de eso, estamos enfocados en otros proyectos.

De otro lado, Néstor contó que pronto lanzará su nueva producción musical con temas de su autoría.

“Este 2022 me irá bien, porque despedí al año viejo haciendo una activación con la imprenta Print Art, que me apoya en todos mis proyectos y estoy lanzando la nueva producción musical, para darle con todo a la música”, comentó.

¿Estás retomando la música?

En realidad, no lo había dejado, pero por la pandemia no pudimos seguir. Tuvimos que trabajar en otras cosas, reinventarnos porque la música fue uno de los rubros más afectados. He estado vendiendo calzado, prendas de vestir, mascarillas, importando cosas para poder vender al por mayor y menor. Ya en este año, con la bendición de Dios, voy a seguir trabajando en la música y en mi producción musical. Tengo varias canciones de mi puño y letra que han gustado y están muy bien trabajadas, entonces ya tenemos que promocionarlas.