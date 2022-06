La bailarina Tessy Linda, que protagonizó un supuesto escándalo de infidelidad con Néstor Villanueva, rompió su silencio y denunció que el cantante la maltrató física y psicológicamente, además de haberla chantajeado con filtrar un video íntimo de ambos.

Según la joven, cuando mantenían una relación, el cumbiambero tuvo un ataque de celos por un stripper. “Discutimos porque él sintió celos de un compañero de trabajo. Me empezó a decir que eso no hace un señorita, que era una pu... Yo le dije ‘ya’ y traté de abrir mi puerta, él me jalonea y yo me caigo. Él se queda parado insultándome, yo me vuelvo a parar y él me vuelve a jalonear” , contó para el programa de Magaly Medina.

Tessy Linda aseguró tener videos de esa supuesta agresión y denunció que Néstor Villanueva la manipulaba a su antojo, además de hablar mal de Florcita Polo. “Renegaba bastante de ella, decía que no servía para nada, que se iba deshacer de esa familia de m... que no servía ni para la intimidad” , dijo la bailarina.

Finalmente le mandó un mensaje a Greis Keren, quien supuestamente mantiene ahora una relación con el ex de Flor Polo. “Es la nueva marioneta de Néstor. En su momento él a mí me pidió que dijera lo que ahora dice ella, que solo somos amigos, que jamás me ha faltado el respeto, que es un buen padre. Le diría que la historia se va repetir, que tenga cuidado, que el perro así cambie de dueña va seguir siendo perro ”, acotó.

TESSY LINDA DENUNCIA A NÉSTOR POR CHANTAJE SEXUAL

Según la bailarina, le envían mensajes de chantaje amenazándola con sacar videos y fotos íntimas a cambio de que pague 1500 soles. “Si se llegara a filtrar ese video íntimo yo responsabilizo al señor Néstor Villanueva porque solo lo tenemos los dos, es por venganza” , dijo.

En ese sentido, decidió denunciarlo en la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos, por el delito de violación de la libertad sexual/chantaje sexual.

Bailarina Tessy Linda se presentó en Magaly Tv La Firme para contar episodios de violencia de Néstor Villanueva. También reveló que lo denunció en la comisaría por chantaje sexual.

TE PUEDE INTERESAR

Chorri Palacios y su justificación tras besar a jovencita en disco: “Me sembraron, no sé cómo llegué ahí”

Periodista Romina Vega ‘cuadra’ a Janet Barboza por pregunta sobre su soltería: “No hablo de mi vida privada”

Silvio Valencia revela que tiene “audios reveladores”: “Vamos a enviar una carta notarial a Exitosa”