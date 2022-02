E l cantante Nesty comentó que aunque no es fácil llevar una relación a distancia con su novia Kristel Sakay , pues ella está en España estudiando, se siente tranquilo porque es una mujer que no le pone presión y le permite desarrollar su carrera . Además, el cubano acaba de grabar una canción con la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez que está seguro pondrá bailar a todo el Perú.

Nesty, ¿cómo nace la idea de grabar con ‘La Gran Orquesta’?

A través de mi mánager Danilo. Me encantó la idea de hacer la fusión de la cumbia con lo urbano, este tema lo van a gozar, les va a gustar mucho porque aquí aman la cumbia.

¿Tu carrera la vas a manejar desde el Perú?

Ahora tengo mucho tiempo en Perú , siento que este hermoso país es el epicentro de la salsa. Estoy haciendo un disco de salsa que he denominado ‘Salsa fresh’ y estar aquí es vivir en casa, pero también estaré yendo a Europa, Miami, Colombia a donde la salsa me lleve.

‘Salsa fresh’ tendrá toques urbanos

Estamos produciendo un disco de calidad, con los mejores músicos e ingenieros del género salsa y urbano, para tener un producto de nivel internacional. Estamos apuntando al Grammy. El álbum ‘Salsa Fresh’ pretende defender el género dándole un toque fresco para los más jóvenes y el proceso de producción está a cargo de Motiff, quien viene trabajando junto a Sergio George en el disco más reciente de Marc Anthony.

Nesty y Gran Orquesta Internacional acaban de grabar una cumbia que fusiona ritmos modernos como el urbano. (Foto GEC /Britanie Arroyo)

Tu novia Kristel Sakay ahora está en España, ¿es fácil llevar la relación a distancia?

No es fácil, porque cuando estás con una persona quieres pasar todo el tiempo juntos, pero ambos lo estamos llevando bien. Gracias Dios ella me da tranquilidad, no me pone esa presión, para mí es una bendición tener una mujer que te apoye en lo que haces, que esté dispuesta a esperar el tiempo necesario para estar contigo y viajar a donde sea para encontrarnos. Estoy bien enamorado, que una mujer apoye mi carrera, me dé mi lugar y entienda mi trabajo es super importante, es algo que valoro muchísimo. Ella ahora está estudiando en España.

¿Qué te da la seguridad para que tu relación siga viento en popa?

Ella me brinda esa tranquilidad, pues puedo ser quién soy y dedicarme a lo que hago con tranquilidad, sabe que estoy en un momento importante de mi carrera haciendo colaboraciones muy importantes, nos proyectamos para el futuro con una relación consolidada.

¿Le compusiste algún tema por el Día de los Enamorados?

Sí, le escribí una canción, en realidad dos, que ya se las canté y seguro que para el 14 del próximo año las estrenaré y contaré parte de nuestra historia.

¿Qué proyectos para este 2022?

Muchos, este 18 de febrero se viene un lanzamiento importante para mi carrera con Gente de Zona y otras colaboraciones que los van a sorprender. Es un año que viene muy bien, así que hay música de Nesty para gozar un buen rato.