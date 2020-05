SE CANSÓ DE LOS COMENTARIOS MALINTENCIONADOS. Nesty arremetió contra los usuarios de redes sociales quienes un día le muestran su apoyo y al día siguiente lo critican. Además, habló de su relación con Mayra Goñi y también sobre personas que aparecen después de un año a echar tierra, en referencia a su expareja, la modelo Beronika Martínez.

Nesty indicó que hay usuarios malintencionados que le dicen “cosas nada que ver”. “Lo único que hago es música, todo los comentarios negativos no los quiero no me interesa esa gente de la farándula. Yo llevó 6 años en Perú, he participado en campañas sociales, pero parece que lo olvidan, esa gente no la quiero en mi vida”, mencionó el cantante en su cuenta de Instagram.

Nesty expresó que sólo quiere lo que sigan por su música y no por los escándalos. “Yo no nunca me he metido a realities, ni escándalos, entiendo que estoy en una relación donde los dos somos figuras públicas.Pero, por favor todos los hipócritas y negativos que me den unfollow. Salgan de mi instagram”, continuó el cantante.

SOBRE SU RELACIÓN CON MAYRA

El cantante también se refirió a su relación con la actriz Mayra Goñi. “Yo estoy muy bien con Mayra Goñi pese a la distancia”. En esa parte fue que habló sobre el mensaje de su expareja, la modelo Berónika Martinez, quien acusa a la cantante de “meterse en su relación” con Nesty. Al respecto, el cantante indicó que le sorprende que aparezca gente después de un año a echarles tierra.

“No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. pueden gastarse su tiempo pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, precisó Nesty.

Por último, el cantante indicó que se mostró alterado porque todos los rumores le exasperan y finalmente es humano. “No he querido involucrarme en farándula, estoy bien con Mayra, no ataquen a las personas”, indicó Nesty sobre los fanáticos que vienen criticando a Amy por las declaraciones que hizo Mayra Goñi sobre un posible beso entre la salsera y el cantante.

