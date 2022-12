El cantante cubano Nesty afirmó que mantiene una relación amical con Yahaira Plasencia y que en un futuro le gustaría grabar con ella; sin embargo, dice que se ha olvidado de haberle dado un beso en el cuello, tal como se difundió hace unos años en un ampay. Asimismo, lanzó el tema ‘Nadie te cree’ sobre una expareja despechada que grabó junto a Alexander Delgado, cantante de ‘Gente de zona’.

“Estoy contento de haber regresado a Lima después de un tiempo y poder presentar mi nueva canción ‘Nadie te cree’, que grabé con Alexander Delgado de ‘Gente de zona’ y cuyo videoclip grabamos en Miami. Es una salsa fresh, que es el estilo que estoy creando y se va a convertir en la salsa del verano”, comentó el cubano Nesty.

¿Sobre qué trata el tema?

Es de una expareja despechada, de esas que se ponen a hablar y armar una historia después de que termina la relación y entonces hay que decirle que sigan con su vida, que ‘nadie te cree’. Es algo que suele suceder en la vida diaria a muchas personas, es algo cotidiano.

¿Te ha pasado en alguna oportunidad?

En alguna oportunidad me ha tocado vivir una situación similar, pero aclaro que fue hace muchos años. No me ha pasado con mis últimas parejas, con quienes tengo una buena relación, las quiero y respeto.

Actualmente estás soltero...

Sí, hace unos tres meses estoy soltero, pero con Kristell (su última pareja) tenemos una muy buena relación. A veces, la distancia es muy complicado de resolver, pues yo vivo en Miami y ella en España... pero nos llevamos bien, existe un cariño.

Mayra Goñi está viviendo en Miami, ¿se han vuelto a reencontrar?

Sé que vive allí también, pero no nos vemos, no conversamos, pero nosotros no terminamos mal. Estoy seguro que el día que nos reencontremos nos vamos a saludar con mucho cariño.

Hace un tiempo te ampayaron dándole un besito a Yahaira Plasencia,¿ahora que has vuelto a Lima han conversado?

Yahaira es una linda chica, mi amiga... pucha, pero no recuerdo eso del besito, quizá fue mi clon, o el ‘Nesty de Yo soy’, ja, ja.

Ella ha empezado a despegar internacionalmente, ¿grabarías con ella?

Pues también me gustaría, ella está enfocado a la fusión con lo urbano y podríamos hacer algo. Además, tiene un gran productor como Sergio George.

Ahora se encuentra enamorada...

Felicitaciones, que siempre le vaya bien.

TE PUEDE INTERESAR

Dina Páucar y Pedro Tenorio intercambian divertidos mensajes tras ‘blooper’

‘Tina Volarte’: “Yo dije si Pedro (Castillo) se va, también me voy... A poner mi sastre para juramentar al toque”

Mónica Sánchez decepcionada de Pedro Castillo: “Fue un autogolpe, ya no confío en nadie”