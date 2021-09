E l cantante Nesty comentó que en este momento de su vida se encuentra cien por ciento soltero, pero está conociendo gente y que su prototipo de chica es la que tiene un ‘buen co....razón’. Esto después que hace unas semanas fue captado por las cámaras del programa ‘Magaly TV la firme’ con Yahaira Plasencia, bastante cariñoso, aunque ambos, en declaraciones posteriores, aseguraron que solo son buenos amigos.

El cantante del género urbano, al presentarse en el programa de la ‘Urraca’ reafirmó que solo tiene una amistad con la salsera y que comparten el mismo mánager.

“Yahaira es mi amiga... eso fue un beso cordial. Yo soy cariñoso, soy como un osito cariñosito y nada más que eso”, explicó el intérprete, mientras que Yahaira, señaló en ‘Amor y fuego’ que “Con Nesty siempre hubo buena onda, pero no hubo más cosas. Ese día pasó porque tenía que pasar o porque se dio el momento”.

¿Nesty, estás soltero realmente?

Ahora mismo estoy cien por ciento solo, conociendo gente, pero soltero ji jiji...

Yahaira Plasencia y Nesty fueron vistos muy cariñosos en una fiesta en un departamento ubicado en San Isidro. (Composición: captura Willax TV / Instagram)

Uy ese ‘ji, ji,ji’ sonó como a que hay alguien, ¿cuál es tu prototipo de chica?

(Ríe pícaramente) mi prototipo es una chica que entrene, que vaya al gimnasio, que tenga el cabello medio castaño, los ojos color miel, una sonrisa bonita y sobre todo que tenga un buen co...razón y mejor no sigo, ja, ja, ja.

En tus historias de Instagram te vimos cantando con Vasco Madueño, ¿grabarán un tema juntos?

Vasco es muy talentoso , hicimos ahí un tema para las redes sociales que fue la canción que interpreté cuando estuve en ‘El artista del año’, ‘La flor de la canela’ y se viene una gran sorpresa junto a él dentro de muy poco. Vasco es un chico buena gente, un gran ser humano.

FAN DE MARC ANTHONY

En tu cuenta de TikTok hay un video que ha recibido miles de ‘like’ donde estás cantando el tema ‘Lo que te di’ de Marc Anthony y él lo celebra.

Sí, eso fue en un evento privado para finales de año en su disquera ‘Magnus’ donde solo invitó a artistas que tiene firmados para su sello, ahí estaban Fonseca, Gente de Zona, Mau y Ricky, Tini, Oscarito, pura gente cercana a él. Ahí lo conocí, conversé con él de tú a tú y me animé a cantar un poquito de su tema, pues en el edificio donde tiene su disquera también tiene una tarima donde se pone a cantar con sus amigos.

@realboynestytiktok Esta fue la reaccion de Marc Anthony cuando me escucho cantando su cancion 😮😮😮 ♬ Lo Que Te Di - Marc Anthony

¿Fue la primera vez que te encontrabas con él?

Sí, la salsa siempre me gustó y soy fan de Marc Anthony. Hace muchos años atrás, cuando tenía 18 o 19 años, no recuerdo bien, un exmánager mío me coló en un evento de él y lo vi llegar con Sergio George para presentar su disco ‘3.0′ que es el disco más vendido de la salsa a nivel mundial y tuve la oportunidad de verlo, no hablamos, pero fue una bonita experiencia. Es mi ídolo y una gran referencia de la música.

