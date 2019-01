Netflix subirá sus tarifas en Estados Unidos y Latinoamérica ¡Incluyendo Perú! | VIDEO

Netflix subirá sus precios en Estados Unidos al igual que en 40 países de Latinoamérica, informó la agencia AP. Este sería su mayor incremento desde que la compañía lanzó su servicio de streaming hace 12 años.

La plataforma de streaming aumentará sus tarifas entre 13% y 18%, en Estados Unidos. Además se supo que, de los países latinoamericanos, mercados internacionales clave como México y Brasil, no se verían afectados.

Se conoció que, el plan más popular es el que tendrá el mayor aumento al subir de 11 dólares mensuales a 13 dólares, opción que ofrece streaming de alta definición hasta en dos dispositivos diferentes. Pese al posible aumento, el precio sigue por debajo del servicio de streaming de HBO, que cobra 15 dólares al mes.

Antes Netflix ofrecía un plan básico por 8 dólares al mes y subía sus tarifas en los planes más completos. Ahora, el precio para el plan más económico subirá a 9 dólares al mes. Un plan premium que ofrece ultra alta definición, o 4K, pasará de 14 dólares al mes a 16.

Todo indica que este aumento en sus precios ayudará a Netflix a invertir en programas y películas originales, y distanciarse de la competencia de Amazon, Disney y AT&T, que también lanzaron servicios de streaming similares.

La compañía ahora confía en que puede subir sus precios gradualmente gracias a exitosas de los últimos cinco años como "House of Cards", “Orange Is The New Black", “Stranger Things” y “The Crown" y, más recientemente, la película “Bird Box”.