Claudia Maúrtua, cofundadora de Ni Voz Ni Voto, lanza “Toda la música”, su nuevo material como solista

Luego de su debut el pasado septiembre con el tema “Háblame”, Claudia Maúrtua presenta “Toda La Música”, el segundo single como parte de su serie de lanzamientos dentro de su proyecto solista. Esta reciente producción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 22 de octubre.

MIRA ACÁ | Alec Baldwin: Revelan grabación de la llamada al 911 que se hizo segundos después de la tragedia

Con una lírica un tanto más atrevida que su predecesora y con una vibra retro que combina ritmos y elementos del disco, dance y soul de los años 70s, este tema describe todas las sensaciones que la música produce en el oyente e invita a todos a dejarse llevar y activar sus sentidos al escuchar las canciones que más les gustan. Y es que, al tener como referentes musicales y vocales a Jessie J, Aretha Franklin, ABBA, entre otros, “Toda La Música” crea una fusión distinta y atrayente, la cuál se complementa visualmente con la portada de la canción realizada por Verónica Ballesteros Incluso la también cantante y co-fundadora de la banda Ni Voz Ni Voto, señala lo siguiente: “Para esta canción me inspiré en toda la música que he escuchado en mi vida, me puse a analizar el grado de melomanía que siempre tuve desde chica y mientras componía el tema me hacía las preguntas “por qué”, “cómo” y “de dónde”; la música, para mí, es la única con suficiente poder para cambiar los estados de ánimo del ser humano, capaz de alegrarme un día triste, de calmar una ira, o de liberarme de malas vibras.”

Grabado en el home Studio de Claudia, el single cuenta con la producción de Walter Cobos, la mezcla realizada por Pepe Pinedo y la masterización a cargo de Davide Cristiani en Bombanella Estudios (Italia).

Sobre Claudia Maúrtua:

Claudia empezó su carrera musical como cantante, compositora y guitarrista de la banda de rock alternativo Ni Voz Ni Voto en 1994. Es vocal coach en School of Rock - Lima y también miembro del colectivo Cantautoras Peruanas junto a Magali Luque y Caroline Cruz, con quienes editó un disco en 2017. En esta nueva faceta como solista, explora matices del pop y la música disco de la década del 70 con la que creció y se influyó para tomar la gran decisión de dedicarse a la música y al canto de forma profesional.

TE VA A INTERESAR: