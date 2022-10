El Grupo Niche, una de las orquestas más emblemáticas de la salsa e intérpretes de innumerables éxitos, celebrará su 40 aniversario en nuestro país con un súper concierto que tendrá lugar este 15 de octubre en Arena Perú, Explanada Olguín. En dicho show los artistas colombianos también cantarán el emblemático tema que le dedicaron a nuestro país ‘Me sabe a Perú'.

“Perú es el país que primero acogió nuestra música allá por 1989, cuando nos recibieron multitudinariamente y coreaban nuestras canciones. Perú fue el punto de partida para nuestra internacionalización, donde comenzó el boom por los temas del Grupo Niche, eso nunca lo olvidaremos”, indicó José Aguirre, actual productor musical de la orquesta norteña, ganadora de El Premio Lo Nuestro (2016), Latin Billboard (2017) y del Grammy Latino (2020).

Debido al éxito que la orquesta alcanzó en nuestro país, el director y fundador Jairo Varela compuso ‘Me sabe a Perú', en agradecimiento al apoyo que recibieron los colombianos del público salsero nacional. Es así que sus éxitos como ‘La magia de tus besos’, ‘Sin sentimientos’, ‘Gotas de lluvia’, ‘Cali Pachanguero’, ‘Cómo podré disimular’, se podrán escuchar el próximo 15 de octubre en Arena Perú.

Acompañando a las celebraciones por los 40 años del Grupo Niche, estarán conocidos salseros d nuestro medio como Brunella Torpoco, Álvaro Rod, Antonio Cartagena, las orquestas Bembé, Zaperoko, Conquistadores de la Salsa, Tania Pantoja y Caliope. “Será una noche para el recuerdo, interpretaremos nuestros clásicos temas y pondremos a bailar a todos, además de lo más reciente de nuestra producción “40″, donde hay temas como ‘Soltero’, ‘Búscame’, ‘40 ruedas’, ‘Algo que se quede’, entre otros temas”, indicó José Aguirre.

Cabe mencionar, ‘Algo que se quede’ es el tema de su reciente producción que ha calado en el gusto de los salseros, el videoclip tiene más de 123 millones de reproducciones en YouTube, desde que se subió a la plataforma digital a fines del 2020. Niche, llegará a nuestro país luego de cumplir presentaciones en Guayaquil, Cundimarca y también de haber compartido escenario con la gran Olga Tañón en Los Ángeles. Las entradas para este show salsero se pueden adquirir en la plataforma Teleticket.

DISCOGRAFÍA

Al pasito (1981) Querer es poder (1982) Prepárate (1983) ¡Directo desde Nueva York! (1984) No hay quinto malo (1985) Triunfo (1986) Me huele a matrimonio (1986) Con cuerdas (1987) Historia Musical (1988) Tapando el hueco (1989) Me sabe a Perú (1989) Sutil y contundente(1990) Cielo de tambores (1991) Llegando al 100% (1993) Un alto en el camino (1993) 12 años (1995) Huellas del pasado (1995) Etnia (1997) A prueba de fuego (1998) Señales de humo (1999) A golpe de folklore (2000) Propuesta (2001) La Danza de la Chancaca (2002) Control absoluto (2004) Imaginación (2005) Alive (2009) Robando sueños(no publicado)2013 Tocando el cielo con las manos (2015) 35 Aniversario, (2020) ‘40′.