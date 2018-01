Nick Jonas ya no es más un soltero codiciado. La guapa Demi Moore ha logrado conquistar su corazón y ahora disfrutan de un lindo romance. La cupido fue la misma hija de Moore, quien los presentó y junto para dar inicio al amor.

Según el medio Radar Online, Demi Moore, de 55 años, tendría un romance con Nick Jonas, de 25 años. La pareja estaría intentando mantener la relación con perfil bajo, para evitar los comentarios sobre la diferencia de edad.

Se cree que Demi Moore quiere mantener el romance en silencio, pues no quiere que le suceda lo mismo que cuando salía con el actor Ashton Kutcher que, al igual que Nick Jonas, es mucho menor que la actriz.

Recientemente se había relacionado a Nick Jonas que Bruna Marquezine. El actor empezó a seguir a Bruna Marquezine en Instagram para sorpresa de los seguidores de la brasileña. Jonas, quien tan solo le lleva tres años a la modelo, estuvo viendo sus fotos en la conocida red social y hasta se atrevió a ponerle Me Gusta a algunas.

Esta situación no pasó desapercibida para los seguidores de Bruna Marquezine, quienes rápidamente comenzaron a comentar la supuesta nueva amistad que acaba de nacer. ‘ Nick Jonas ha puesto el ojo en ti’, ‘Si yo fuera Bruna Marquezine y Nick Jonas gustara de una foto mía me quedaría fuera de mí’, ‘Dios mío esta chica tiene al mundo entero a sus pies’, fueron algunos de los comentarios que recibió la ex de Neymar.



Las fotos de Bruna Marquezine que agradaron a Nick Jonas son las que la muestran paseando por París. La modelo brasileña estuvo en Francia para disfrutar de la Semana de la Moda, donde también asistió a un homenaje a la marca Dior.



GLAMOUROUS de @lebronstein 💕 Una publicación compartida de Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el Jul 4, 2017 at 9:07 PDT

