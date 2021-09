Nicky Jam en Trome: “El reggaetón no ha muerto, su ADN sigue y evoluciona”

Tiene 40 años, 25 de ellos dedicados a la música y 8 álbumes bajo el brazo. Nicky Jam se ha consolidado como un icono mundial del reggaetón y ha sabido mantenerse vigente, adaptándose a los nuevos ritmos e influencias. Hace unas semanas, estrenó su nueva producción ‘Infinity’, en la cual resume toda su trayectoria y rinde homenaje a sus inicios.

A propósito de este estreno, Nicky Jam conversó con Trome en una rueda virtual y respondió a todos aquellos críticos que indican que el reggaetón está pasando de moda. Además, recuerda su paso por Perú al que califica como un país con mucho sabor.

Nicky Jam conversó con Trome tras el lanzamiento de su nuevo disco Infinity y reflexiona sobre la evolución del reggaetón en los últimos años.

“¿Si el reggaetón está pasando de moda? Yo no sé. Si me estas hablando de la esencia del reggaetón, del reggaetón clásico, underground, de pronto ya no se escucha tanto como se está escuchando la música urbana en general, pero todo gira en torno al reggaetón. No creo que se esté desapareciendo el reggaetón, sigue ahí y siempre va a pegar un tema de reggaetón. De que se murió el reggaetón, no. Creo que la música está evolucionando y ya”, indicó a Trome.

LA FUSIÓN DEL REGGAETÓN

Asimismo, Nicky Jam precisa que no podemos hablar de una posible ‘muerte’ del reggaetón sino de una ‘fusión’ con otros géneros que ha servido para dar paso a una nueva era de la música urbana.

“Lo que pienso es que como la música ya se está fusionando con otra música, la gente quiere decir que se murió el reggaetón, pero sigue el ADN del reggaetón ahí. Todos esos ‘rapeos’ vienen del reggaetón. Es una fusión de la música, no podemos decir que el reggaetón se murió. Toda música evoluciona, es algo que pasa, todo da vuelta”, señala.

Asimismo, indicó que actualmente el reggaetón posee influencias de la música electrónica y que es una etapa que puede cambiar con el paso del tiempo, al igual que la moda.

“Hoy, si te fijas, todo ahora está corriendo al lado del electrónico, techno y todos esos formatos. Cuando Daddy (Yankee) estaba con el Limbo y Don Omar con Danza Kuduro, si tu escuchas, todo era como House, Techno, ese formato, después dio la vuelta y volvió al reggaetón. Todo gira, todo da vuelta, es normal. Así como la ropa”, puntualiza.

RECUERDOS DE PERÚ

Finalmente, Nicky Jam señaló que ‘ama al Perú' y que nuestro país se ha convertido en una parada obligatoria cada vez que sale de gira.

“Amo a la gente de Perú. Todos los años que giro voy a Perú y voy a Perú muchas veces. Amo el calor humano de Perú, la música, la comida, que hay de no amar de Perú. Tiene mucho sabor y mucho que dar. Cada vez que voy a Perú siento que voy a pasarla bien y a comer bien”, finaliza.