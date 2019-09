Nicola Porcella: "No pisaré más un reality de competencia, ya tengo 31 años"

¡NO MÁS! Un triste momento para los fans de 'Esto es guerra'. Nicola Porcella dio su palabra y confirmó que no volverá a participar en un reality de competencia, tras los diversos escándalos en los que se ha visto envuelto en los últimos meses.

Como se recuerda, a inicios de año, Nicola Porcella se vio involucrado en la denominada 'Fiesta del terror', donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas. Debido a esto, fue retirado de 'Esto es guerra', pero reapareció después de unos meses.

Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, unos video polémicos con Angie Arizaga, donde muestra una actitud agresiva, salieron a la luz y nuevamente fue retirado del reality tan solo una semana después de su retorno.

"Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", dijo Nicola Porcella en 'Válgame Dios'.

Por otro lado, reveló los motivos por los cuales no realizó el tan comentado viaje al exterior para 'relajarse'. " Si no viajé es por el huracán, iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo", precisó.