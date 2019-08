Nicola Porcella se va del Perú este fin de semana: "La televisión es un negocio... somos números nada más"

Nicola Porcella confirmó la noticia que dio su amigo el Zorro Zupe. Este fin de semana se irá del Perú por un tiempo, para estar ‘tranquilo’ junto a su familia tras el escándalo en el que estuvo involucrado con su ex pareja Angie Arizaga.

“Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, dijo el exguerrero en declaraciones a Trome.

La televisión es un poco fría, se dio tu caso, la salida de ‘Peluchín’, Olenka Zimmermann...



​ Así es la televisión, un negocio, somos números nada más y hay que aprender que los amigos no están en la tele, pero eso me ayudó a estar cerca de mi familia y emprender negocios con ellos.

Como dice Ney Guerrero, ‘solo números’ y seguirás tu tratamiento por el ‘borderline’...



Sí, tal cual, somos números y mi tratamiento nunca lo he dejado, es a largo plazo.